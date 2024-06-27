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Зеленський звернувся до Організації американських держав: запросив до спільної роботи з підготовки плану дій для наближення миру

Київ • УНН

 • 32282 перегляди

Зеленський запросив Організацію американських держав до спільної роботи над розробкою планів дій, заснованих на Формулі миру, щоб наблизити справедливий і міцний мир, забезпечивши надійну стабільність для всіх у світі.

Зеленський звернувся до Організації американських держав: запросив до спільної роботи з підготовки плану дій для наближення миру

Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру, щоб наблизити справедливий і тривалий мир для українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський  під час звернення до Організації американських держав, повідомляє УНН.

Зараз для всіх нас настав особливий час. Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй, справді працювали, або коли правил не буде взагалі і все визначатиме лише сила – лише насильство одних над іншими

- заявив Зеленський.

Президент вказав, що не важливо чи то Латинська Америка чи Африка, Європа чи Азія – усі ми у світі хочемо безпеки від воєн і депортацій, від руйнування наших міст і викрадення наших дітей. Тому необхідно гарантувати цю безпеку. Зробити це, як зауважив Зеленський, можна тільки в єдності.

Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналась Організація американських держав19.06.24, 14:59 • 19832 перегляди

Саме тому, за словами голови держави, був досягнутий такий успіх  - 101 учасник першого Саміту миру. Наразі Україна нарощує підтримку наших зусиль з боку світової спільноти, вказав Президент.

Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Нам потрібні реальні кроки – усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, кремль хотітиме більшого. Але навіть росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН. Я дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи. Щоб уже на другому Глобальному саміті миру ми змогли визначити шлях – шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну

- заявив Зеленський.

росіяни поширюють тези щодо нелегітимності Зеленського, щоб зірвати другий Саміт миру - ЦПД 24.06.24, 13:39 • 103566 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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