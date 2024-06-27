Украина формирует команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира, чтобы приблизить справедливый и длительный мир для украинцев, а следовательно, надежную стабильность для всех в мире. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Организации американских государств, сообщает УНН.

Сейчас для всех нас настало особое время. Время, когда мы либо восстановим всю силу международного права, чтобы договоры и Конвенции, определяющие правила жизни наций, действительно работали, или когда правил не будет вообще и все будет определять лишь сила - лишь насилие одних над другими - заявил Зеленский.

Президент указал, что не важно будь то Латинская Америка или Африка, Европа или Азия – все мы в мире хотим безопасности от войн и депортаций, от разрушения наших городов и похищения наших детей. Поэтому необходимо гарантировать эту безопасность. Сделать это, как заметил Зеленский, можно только в единстве.

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Именно поэтому, по словам главы государства, был достигнут такой успех - 101 участник первого Саммита мира. Сейчас Украина наращивает поддержку наших усилий со стороны мирового сообщества, сказал Президент.

Мы формируем команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по формуле мира. Нам нужны реальные шаги-все, что может приблизить справедливый и длительный мир для нас, украинцев, а следовательно, надежную стабильность для всех в мире. И это должно быть сделано действительно честно – не за кулисами. Мир с таким агрессором, как москва, не может быть предметом торга. Как и любой другой преступник, кремль будет хотеть большего. Но даже россию можно принудить к миру и признанию всех принципов и целей Устава ООН. Я благодарю вас за поддержку наших усилий и приглашаю вас к совместной работе. Чтобы уже на втором Глобальном саммите мира мы смогли определить путь-путь, по которому справедливый мир одержит победу над жестокой войной - заявил Зеленский.

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