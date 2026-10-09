Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії: обговорили посилення ППО і експорт зброї
Київ • УНН
Україна та Естонія обговорили нові внески до PURL і фінансування ППО. Drone Deal має відкрити експорт української зброї до Естонії.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Однією з тем зустрічі стало посилення захисту українського неба. Про це глава держави повідомив в Telegram, передає УНН.
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Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Ми вдячні за кожен оборонний пакет і підтримку програми PURL, яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики
Під час зустрічі український президент і естонський міністр оборони обговорили можливості нових внесків до програми PURL та пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО. Окрему увагу приділили реалізації Drone Deal: за словами Зеленського, це дасть змогу експортувати українську зброю до Естонії.
Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна - додаткові кошти для захисту. Домовилися, що команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету. Вдячний також Естонії за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.