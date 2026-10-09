Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії: обговорили посилення ППО і експорт зброї

$44.850.0150.140.02
ukenru
14:20 • 11061 перегляди
москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсівVideo
13:40 • 13703 перегляди
рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для УкраїниPhoto
13:36 • 12428 перегляди
Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ
13:19 • 11018 перегляди
В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться
12:26 • 14220 перегляди
У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча
12:05 • 13617 перегляди
Зеленський розповів, якими дронами Сили оборони вдарили по російських НПЗ: модифіковані FP-1 та Ан-196 RSPhotoVideo
09:51 • 18456 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 32725 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
9 жовтня, 09:11 • 19928 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
9 жовтня, 08:02 • 28192 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
94%
747мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область9 жовтня, 05:49 • 13939 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 63786 перегляди
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 13460 перегляди
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 12598 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 11260 перегляди
Публікації
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води14:52 • 3454 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати14:39 • 4972 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto13:46 • 9942 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 32729 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 63799 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Чоловік виграв трирічну суперечку щодо штрафу за паркування, скориставшись ChatGPT як адвокатом15:10 • 1140 перегляди
“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка УорренаPhotoVideo14:03 • 6824 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto12:23 • 10121 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 11266 перегляди
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 12602 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Північний потік

Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії: обговорили посилення ППО і експорт зброї

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Україна та Естонія обговорили нові внески до PURL і фінансування ППО. Drone Deal має відкрити експорт української зброї до Естонії.

Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії: обговорили посилення ППО і експорт зброї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Однією з тем зустрічі стало посилення захисту українського неба. Про це глава держави повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Ми вдячні за кожен оборонний пакет і підтримку програми PURL, яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики

 - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі український президент і естонський міністр оборони обговорили можливості нових внесків до програми PURL та пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО. Окрему увагу приділили реалізації Drone Deal: за словами Зеленського, це дасть змогу експортувати українську зброю до Естонії.

Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна - додаткові кошти для захисту. Домовилися, що команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету. Вдячний також Естонії за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Естонія
Україна