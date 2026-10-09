Зеленский встретился с министром обороны Эстонии: обсудили усиление ПВО и экспорт оружия
Киев • УНН
Украина и Эстония обсудили новые взносы в PURL и финансирование ПВО. Drone Deal должна открыть экспорт украинского оружия в Эстонию.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Мартином Херемом. Одной из тем встречи стало усиление защиты украинского неба. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Эстония активно помогает в этом направлении. Мы благодарны за каждый оборонный пакет и поддержку программы PURL, которая позволяет нам получать перехватчики баллистических ракет
Во время встречи украинский президент и эстонский министр обороны обсудили возможности новых взносов в программу PURL и поиск дополнительного финансирования для закупки средств ПВО. Отдельное внимание уделили реализации Drone Deal: по словам Зеленского, это позволит экспортировать украинское оружие в Эстонию.
Таким образом, Эстония может получить проверенное оружие, а Украина - дополнительные средства для защиты. Договорились, что команды оперативно поработают над наполнением такого экспортного пакета. Благодарен также Эстонии за надежную поддержку на нашем пути в ЕС
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Эстония направит еще 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.