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Зеленский встретился с министром обороны Эстонии: обсудили усиление ПВО и экспорт оружия

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Украина и Эстония обсудили новые взносы в PURL и финансирование ПВО. Drone Deal должна открыть экспорт украинского оружия в Эстонию.

Зеленский встретился с министром обороны Эстонии: обсудили усиление ПВО и экспорт оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Мартином Херемом. Одной из тем встречи стало усиление защиты украинского неба. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Эстония активно помогает в этом направлении. Мы благодарны за каждый оборонный пакет и поддержку программы PURL, которая позволяет нам получать перехватчики баллистических ракет

 - отметил Зеленский.

Во время встречи украинский президент и эстонский министр обороны обсудили возможности новых взносов в программу PURL и поиск дополнительного финансирования для закупки средств ПВО. Отдельное внимание уделили реализации Drone Deal: по словам Зеленского, это позволит экспортировать украинское оружие в Эстонию.

Таким образом, Эстония может получить проверенное оружие, а Украина - дополнительные средства для защиты. Договорились, что команды оперативно поработают над наполнением такого экспортного пакета. Благодарен также Эстонии за надежную поддержку на нашем пути в ЕС

- отметил Зеленский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Эстония направит еще 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Евгений Устименко

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Эстония
Украина