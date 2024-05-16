Зеленський зустрівся з бійцями 92 ОШБр, які тримають оборону на Харківщині
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади, які захищають Харківщину, вручив їм державні нагороди, а також відвідав госпіталь, де лікуються поранені захисники під час свого візиту в регіон.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які тримають оборону регіону. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.
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Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які захищають Харківщину. Заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами наших бійців
Також президент оприлюднив відео зустрічі з військовими.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відвідав у Харкові госпіталь, де лікують захисників, які отримали поранення під час наступу російських військ на Харківщину.
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам.
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