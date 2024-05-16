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Зеленський зустрівся з бійцями 92 ОШБр, які тримають оборону на Харківщині

Зеленський зустрівся з бійцями 92 ОШБр, які тримають оборону на Харківщині

Київ • УНН

 • 25719 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади, які захищають Харківщину, вручив їм державні нагороди, а також відвідав госпіталь, де лікуються поранені захисники під час свого візиту в регіон.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які тримають оборону регіону. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Деталі 

Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які захищають Харківщину. Заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами наших бійців

- розповів глава держави. 

Також президент оприлюднив відео зустрічі з військовими. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Харкові госпіталь, де лікують захисників, які отримали поранення під час наступу російських військ на Харківщину. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам. 

На фронті тривають інтенсивні бої, ЗСУ контратакували в районі Вовчанська - Генштаб16.05.24, 14:37 • 28069 переглядiв

Володимир Омельченко

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