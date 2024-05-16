Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которые держат оборону региона. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Детали

Встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которые защищают Харьковщину. Заслушал доклад командира бригады и отметил государственными наградами наших бойцов - рассказал глава государства.

Также президент обнародовал видео встречи с военными.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Харькове госпиталь, где лечат защитников, которые получили ранения во время наступления российских войск на Харьковщину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию угрозы на фронте в течение ближайших дней и недель и возможности Сил обороны противодействовать российским наступательным планам.

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