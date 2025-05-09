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Зеленський закликав Євросоюз відкрити шлях до створення спецтрибуналу для путіна

Київ • УНН

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Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати створення трибуналу для покарання представників рф за воєнні злочини агресії. 9 травня ЄС оголосить про створення спецтрибуналу для переслідування путіна.

Зеленський закликав Євросоюз відкрити шлях до створення спецтрибуналу для путіна

Президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз надати політичну підтримку створенню трибуналу за воєнні злочини агресії, вчинені представниками рф проти України. Про це він сказав на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає УНН.

Має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що цього більше не можна допустити.

І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти. Суворий трибунал за злочин агресії може – і повинен – змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі. І ми можемо це реалізувати, якщо всі, хто цінує людське життя, стануть на його захист. Не лише тут, у Європі, а й у Сполучених Штатах та інших країнах, так само як ми вже бачимо тут представників Японії та Австралії"

- заявив Зеленський.

Доповнення

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомляла, що 9 травня, у Львові відбудеться підписання установчих документів, які відкривають шлях до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас заявляла, що Україна та Європейський Союз (ЄС) 9 травня оголосять про створення спеціального трибуналу, метою якого буде переслідування кремлівського лідера володимира путіна та інших російських чиновників за організацію вторгнення в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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