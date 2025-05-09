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Зеленский призвал Евросоюз открыть путь к созданию спецтрибунала для путина
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Зеленский призвал Евросоюз открыть путь к созданию спецтрибунала для путина

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Зеленский призвал Евросоюз открыть путь к созданию спецтрибунала для путина

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать создание трибунала для наказания представителей рф за военные преступления агрессии. 9 мая ЕС объявит о создании спецтрибунала для преследования путина.

Зеленский призвал Евросоюз открыть путь к созданию спецтрибунала для путина

Президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз оказать политическую поддержку созданию трибунала за военные преступления агрессии, совершенные представителями россии против Украины. Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел ЕС, передает УНН.

Должна быть ответственность. Особенно – ответственность за войну. Потому что, если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому путин и начал полномасштабную войну против Украины – он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что этого больше нельзя допустить.

И сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны – через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал. И я призываю вас оказать этому решению вашу политическую поддержку. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию так же, как и нацисты. Суровый трибунал за преступление агрессии может – и должен – заставить любого потенциального агрессора задуматься дважды. И мы можем это реализовать, если все, кто ценит человеческую жизнь, встанут на его защиту. Не только здесь, в Европе, но и в Соединенных Штатах и других странах, так же как мы уже видим здесь представителей Японии и Австралии"

- заявил Зеленский.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщала, что 9 мая, во Львове состоится подписание учредительных документов, открывающих путь к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас заявляла, что Украина и Европейский Союз (ЕС) 9 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского лидера владимира путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Кайя Каллас
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
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