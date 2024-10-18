Зеленський: Україна отримуватиме нові пакети допомоги від США кожні 2-3 тижні
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю 500-750 млн доларів кожні 2-3 тижні. Це є частиною плану посилення української армії, узгодженого з президентом Байденом.
Кожні 2-3 тижні Україна отримуватиме нові пакети допомоги від США, вартістю від півмільярда до 750 млн доларів.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю каналу "Ми - Україна", передає УНН.
У мене була розмові 2 дні тому з Президентом США Джо Байденом, ми отримали пакет допомоги і домовились, що це є частиною плану - Україна буде дуже швидко, раз на 2-3 тижні отримувати пакети допомоги, які будуть посилювати нашу армію. Пакети будуть великі: від півмільярда до 750 млн
За його словами, цей процес буде супер швидким.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що глава НАТО оголосив про "значну" військову допомогу Україні.
Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікується приїзд команди Білого дому до України для надання подальших відповідей на План перемоги.
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