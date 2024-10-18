Зеленский: Украина будет получать новые пакеты помощи от США каждые 2-3 недели
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина будет получать от США пакеты помощи стоимостью 500-750 млн долларов каждые 2-3 недели. Это является частью плана усиления украинской армии, согласованного с президентом Байденом.
Каждые 2-3 недели Украина будет получать новые пакеты помощи от США, стоимостью от полумиллиарда до 750 млн долларов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Мы - Украина», передает УНН.
У меня был разговор 2 дня назад с Президентом США Джо Байденом, мы получили пакет помощи и договорились, что это является частью плана - Украина будет очень быстро, раз в 2-3 недели получать пакеты помощи, которые будут усиливать нашу армию. Пакеты будут большие: от полумиллиарда до 750 млн
По его словам, этот процесс будет супер быстрым.
Напомним,
УНН сообщал, что глава НАТО объявил о «значительной» военной помощи Украине.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидается приезд команды Белого дома в Украину для предоставления дальнейших ответов на План победы.
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