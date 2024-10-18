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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Украина будет получать новые пакеты помощи от США каждые 2-3 недели

Зеленский: Украина будет получать новые пакеты помощи от США каждые 2-3 недели

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 14:27  •  3575 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина будет получать от США пакеты помощи стоимостью 500-750 млн долларов каждые 2-3 недели. Это является частью плана усиления украинской армии, согласованного с президентом Байденом.

Каждые 2-3 недели Украина будет получать новые пакеты помощи от США, стоимостью от полумиллиарда до 750 млн долларов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Мы - Украина», передает УНН.

У меня был разговор 2 дня назад с Президентом США Джо Байденом, мы получили пакет помощи и договорились, что это является частью плана - Украина будет очень быстро, раз в 2-3 недели получать пакеты помощи, которые будут усиливать нашу армию. Пакеты будут большие: от полумиллиарда до 750 млн

- сказал Зеленский.

По его словам, этот процесс будет супер быстрым.

Напомним,

УНН сообщал, что глава НАТО объявил о «значительной» военной помощи Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидается приезд команды Белого дома в Украину для предоставления дальнейших ответов на План победы.

"Мы направляемся к очень тяжелой зиме": Байден в Берлине призвал не ослаблять поддержку Украины18 октября 2024, 13:53 • 6126 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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