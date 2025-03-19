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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Президент: Україна не обговорюватиме з росією свою армію та економічні гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 44387 перегляди

Україна не погодиться на обговорення з росією питань армії чи економічних гарантій безпеки. Також, Київ не піде на поступки щодо полонених, цивільних та окупованих територій.

Президент: Україна не обговорюватиме з росією свою армію та економічні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться обговорювати з росією питання щодо своєї армії чи економічних гарантій безпеки. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі у середу, передає кореспондент УНН.

Я не хочу з ними (росіянами - ред.) обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців, не для "рускіх". Це також важливий елемент інфраструктури гарантій безпеки, важливий елемент нашої незалежності, справедливого і гарантованого миру, що війна не повернеться. Також я не збираюся з ними обговорювати економічні гарантії безпеки, де я дуже коротко скажу: "Європейський Союз - головна економічна гарантія безпеки для України. Це безумовні речі, які нам потрібні

- заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не згодна на жодні поступки в питаннях, пов’язаних із поверненням полонених, цивільних та політичних в’язнів, які перебувають у російських тюрмах.

"Вони всі повинні бути в своїх українських сімʼях. А тих, кого вони закатували, ми повинні отримати їх всіх і повернути додому. На жаль, навіть загиблих. Це обовʼязкові умови, які мають бути. Навіть ті території, які окуповані, - вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть ніколи", - додав Глава держави.

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо19.03.25, 12:24 • 150668 переглядiв

Доповнення

Україна на переговорах зі Сполученими Штатами у Джидді 11 березня підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Як один із перших кроків до миру запропонувала обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей, про що повідомив учасник переговорів, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Водночас, з його слів, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань.

Окремо наголошено на українських "червоних лініях". Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних Сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими, зазначив керівник ОП.

Після переговорів у Джидді відбулися американсько-російські консультації, а 18 березня - переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна.

Перед переговорами Трамп казав, що обговорення з путіним стосуватиметься "землі"; "електростанції" та "поділу певних активів".

путін під час телефонної розмови з Трампом погодився обмежити російські атаки на українські енергетичні активи, але відмовився погодитися на ширше 30-денне припинення вогню, як того прагнули США, а також вимагав від США та інших країн припинити передачу зброї та розвідданих. Вони розмовляли понад 90 хвилин.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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