Зеленский: Украина не будет обсуждать с россией свою армию и экономические гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится обсуждать с россией вопросы относительно своей армии или экономических гарантий безопасности. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом в Хельсинки в среду, передает корреспондент УНН.

Я не хочу с ними (россиянами - ред.) обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для "русских". Это также важный элемент инфраструктуры гарантий безопасности, важный элемент нашей независимости, справедливого и гарантированного мира, что война не вернется. Также я не собираюсь с ними обсуждать экономические гарантии безопасности, где я очень коротко скажу: Европейский Союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины. Это безусловные вещи, которые нам нужны - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не согласна ни на какие уступки в вопросах, связанных с возвращением пленных, гражданских и политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

"Они все должны быть в своих украинских семьях. А тех, кого они замучили, мы должны получить их всех и вернуть домой. К сожалению, даже погибших. Это обязательные условия, которые должны быть. Даже те территории, которые оккупированы, - они временно оккупированы. Они российскими не станут никогда", - добавил Глава государства.

Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

Дополнение

Украина на переговорах с Соединенными Штатами в Джидде 11 марта поддержала предложение США относительно безусловного 30-дневного прекращения огня. В качестве одного из первых шагов к миру предложила обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей, о чем сообщил участник переговоров, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В то же время, по его словам, вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок.

Отдельно отмечено об украинских "красных линиях". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими, отметил руководитель ОП.

После переговоров в Джидде состоялись американско-российские консультации, а 18 марта - переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.

Перед переговорами Трамп говорил, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".

путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того хотели США, а также потребовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.