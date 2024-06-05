Зеленський у Франції підпише дві угоди на 650 млн євро для відновлення енергоінфраструктури України
Київ • УНН
Під час візиту Зеленського до Франції він підпише угоди з Макроном про надання кредитів і грантів на суму 650 мільйонів євро для підтримки місцевих органів влади України та критично важливої інфраструктури, включаючи енергетику.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Франції він підпише з французьким лідером Емманюелем Макроном дві угоди про надання кредитів і грантів на суму 650 мільйонів євро. Про це пише Le Monde, передає УНН.
Деталі
Угоди, які підпишуть Зеленський і Макрон, будуть спрямовані на підтримку місцевих органів влади та критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичної, в Україні.
Перша угода надасть Французькому агентству розвитку 400 мільйонів євро у вигляді кредитів і 50 – у вигляді грантів до 2027 року для розширення діяльності в Україні, зокрема підтримки в енергетичному і транспортному секторах, а також розвитку потенціалу місцевої влади.
На сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності – Міненерго05.06.24, 10:01 • 18035 переглядiв
Друга угода стосується створення фонду підтримки критичної інфраструктури з бюджетом у 200 мільйонів євро. Йтиметься про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах "у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров'я та сільського господарства".
В Єлисейському палаці наголошують, що ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів зі зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури України.
Нагадаємо
Напередодні Саміту миру, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Франції, де зустрінеться з лідером країни Еммануелем Макроном. Візит заплановано на 6 червня.