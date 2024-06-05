Зеленский во Франции подпишет два соглашения на 650 млн евро для восстановления энерго инфраструктуры Украины

Во время визита президента Владимира Зеленского во Францию он подпишет с французским лидером Эммануэлем Макроном два соглашения о предоставлении кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро. Об этом пишет Le Monde, передает УНН.

Детали

Соглашения, которые подпишут Зеленский и Макрон, будут направлены на поддержку местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической, В Украине.

Первая сделка предоставит французскому агентству развития 400 миллионов евро в виде кредитов и 50 – в виде грантов до 2027 года для расширения деятельности в Украине, в частности поддержки в энергетическом и транспортном секторах, а также развития потенциала местной власти.

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Второе соглашение касается создания Фонда поддержки критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро. Речь пойдет о поддержке французских компаний в будущих тендерах"в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства".

В Елисейском дворце отмечают, что эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов по укреплению или замене энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним

Накануне саммита мира, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит во Францию, где встретится с лидером страны Эммануэлем Макроном. Визит запланирован на 6 июня.