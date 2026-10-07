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The Washington Post

Зеленський: путін і надалі рухатиметься шляхом ескалації війни

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Зеленський заявив, що путін не відчуває наслідків агресії та зацікавлений у війні. Він також розкритикував послаблення санкцій.

Зеленський: путін і надалі рухатиметься шляхом ескалації війни

росія збирається і надалі рухатись у напрямі ескалації, вбивств і обстрілів, адже російський диктатор путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів - це "сигнали насправді про нормалізацію війни".

На жаль. путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі

- зазначив глава держави.

Нагадаємо

У результаті ворожої атаки на житловий будинок у Прилуках загинули четверо дітей - Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
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