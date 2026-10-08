Зеленский: Путин и впредь будет идти по пути эскалации войны

Россия собирается и дальше двигаться в направлении эскалации, убийств и обстрелов, ведь российский диктатор Путин не чувствует, что это создает ему проблемы. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, санкционные направления во многом ослаблены, а сигналы о снятии санкций с олигархов — это "сигналы на самом деле о нормализации войны".

К сожалению. Путин до сих пор может продавать нефть, рассчитывать ситуацию в долларах, в евро так, как ему все еще выгодно. Ему выгодно воевать. Война — это его натура, его идеология. И это все проблема не только Украины, не только наша, не только наших людей и наших детей. Это проблема всех в Европе и в западном мире — отметил глава государства.

Напомним

В результате вражеской атаки на жилой дом в Прилуках погибли четверо детей — Александр, Кирилл и Сергей, которым было всего по одному году, и восьмилетний Максим. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном море