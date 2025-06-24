Зеленський прибув до Гааги: уже зустрівся з очільником уряду Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський прибув до Катсгейсу - офіційної резиденції прем'єр-міністра Нідерландів - у Гаазі, пише УНН з посиланням на NRC.

Деталі

Там, як повідомляється, його прийняв виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф, він коротко виступив перед пресою. Зеленський вказав на українське виробництво безпілотників, галузь, яка показала значне зростання у країні після війни, і сказав, що країна рада співпрацювати із союзниками у цьому напрямі. "росія співпрацює з Північною Кореєю та Іраном, ми повинні робити наші кроки разом", - сказав він.

Зеленський також подякував за новий пакет військової підтримки Нідерландів для України, про який було оголошено у вівторок, включаючи сотню додаткових радарів виявлення безпілотників та транспортні засоби для перевезення поранених. Президент України сказав, що з нетерпінням чекає на можливість стати частиною "великої європейської сім'ї" в майбутньому.

Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є