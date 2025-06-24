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Зеленский прибыл в Гаагу: уже встретился с главой правительства Нидерландов

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, где встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. Обсуждались вопросы сотрудничества в производстве беспилотников и новый пакет военной помощи от Нидерландов.

Зеленский прибыл в Гаагу: уже встретился с главой правительства Нидерландов
ANP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катсхейс - официальную резиденцию премьер-министра Нидерландов - в Гааге, пишет УНН со ссылкой на NRC.

Детали

Там, как сообщается, его принял исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф, он кратко выступил перед прессой. Зеленский указал на украинское производство беспилотников, отрасль, которая показала значительный рост в стране после войны, и сказал, что страна рада сотрудничать с союзниками в этом направлении. "россия сотрудничает с Северной Кореей и Ираном, мы должны делать наши шаги вместе", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил за новый пакет военной поддержки Нидерландов для Украины, о котором было объявлено во вторник, включая сотню дополнительных радаров обнаружения беспилотников и транспортные средства для перевозки раненых. Президент Украины сказал, что с нетерпением ждет возможности стать частью "большой европейской семьи" в будущем.

Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть24.06.25, 11:36 • 46001 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
НАТО
Гаага
Северная Корея
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Иран
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
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