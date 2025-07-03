Зеленський прибув до Данії на початку головування країни в ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії у зв'язку з початком головування країни в ЄС, він планує виступити з промовою, повідомляє DR.dk, пише УНН.

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"Таємний гість прибув до Данії у зв'язку з головуванням у ЄС. Це президент України Володимир Зеленський, який щойно приземлився", - пише видання, зазначивши, що це підтверджує офіс прем'єр-міністра країни.

Як вказано, заплановано, що він виступить з промовою.

Нагадаємо

Данія головуватиме в Раді ЄС з 1 липня по 31 грудня 2025 року, зосереджуючись на підтримці України, посиленні оборонної промисловості та безпеки ЄС, а також збереженні санкцій проти росії.

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