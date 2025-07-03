Зеленський прибув до Данії на початку головування країни в ЄС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де виступить з промовою. Його візит пов'язаний з початком головування Данії в Раді ЄС з 1 липня по 31 грудня 2025 року.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії у зв'язку з початком головування країни в ЄС, він планує виступити з промовою, повідомляє DR.dk, пише УНН.
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"Таємний гість прибув до Данії у зв'язку з головуванням у ЄС. Це президент України Володимир Зеленський, який щойно приземлився", - пише видання, зазначивши, що це підтверджує офіс прем'єр-міністра країни.
Як вказано, заплановано, що він виступить з промовою.
Нагадаємо
Данія головуватиме в Раді ЄС з 1 липня по 31 грудня 2025 року, зосереджуючись на підтримці України, посиленні оборонної промисловості та безпеки ЄС, а також збереженні санкцій проти росії.
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