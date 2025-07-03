Зеленский прибыл в Данию в начале председательства страны в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию в связи с началом председательства страны в ЕС, он планирует выступить с речью, сообщает DR.dk, пишет УНН.

Детали

"Тайный гость прибыл в Данию в связи с председательством в ЕС. Это президент Украины Владимир Зеленский, который только что приземлился", - пишет издание, отметив, что это подтверждает офис премьер-министра страны.

Как указано, запланировано, что он выступит с речью.

Напомним

Дания будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сосредоточившись на поддержке Украины, усилении оборонной промышленности и безопасности ЕС, а также сохранении санкций против России.

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