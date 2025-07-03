Зеленский прибыл в Данию в начале председательства страны в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где выступит с речью. Его визит связан с началом председательства Дании в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию в связи с началом председательства страны в ЕС, он планирует выступить с речью, сообщает DR.dk, пишет УНН.
Детали
"Тайный гость прибыл в Данию в связи с председательством в ЕС. Это президент Украины Владимир Зеленский, который только что приземлился", - пишет издание, отметив, что это подтверждает офис премьер-министра страны.
Как указано, запланировано, что он выступит с речью.
Напомним
Дания будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сосредоточившись на поддержке Украины, усилении оборонной промышленности и безопасности ЕС, а также сохранении санкций против России.
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