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Данія змінила Польщу на посаді голови Ради ЄС: підтримка України та зміцнення безпеки Європи - ключові пріоритети

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Данія головуватиме в Раді ЄС з 1 липня по 31 грудня 2025 року, зосереджуючись на підтримці України, посиленні оборонної промисловості та безпеки ЄС, а також збереженні санкцій проти росії.

Данія змінила Польщу на посаді голови Ради ЄС: підтримка України та зміцнення безпеки Європи - ключові пріоритети

З 1 липня по 31 грудня 2025 року Данія головуватиме в Раді Європейського Союзу, ставлячи в центр уваги політичну, військову та економічну підтримку України в умовах повномасштабної війни з росією. Про це повідомляє уряд королівства Данія, передає УНН.

"З огляду на повномасштабне вторгнення росії в Україну та зміни геополітичного ландшафту, що характеризується невизначеністю, глобальною стратегічною конкуренцією, технологічною гонкою та загостренням конфліктів, Рада з питань закордонних справ працюватиме над створенням більш надійного та стійкого ЄС, який візьме на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Мета полягає в тому, щоб Європа була здатною захищати себе до 2030 року. Це також стане вагомим внеском у євроатлантичну безпеку", - ідеться у заяві.

Також датське королівство зазначає, що необхідно зміцнити європейську оборонну промисловість.

Політична, військова, економічна та цивільна підтримка України, а також політика ЄС щодо збереження тиску на росію, зокрема через санкції, повинні продовжуватися

- запевнив уряд країни.

Як зазначається у документі, Європейський Союз має посилювати свій геополітичний вплив, орієнтуючись на створення взаємовигідних глобальних партнерств. Це передбачає укладання угод у сферах торгівельної політики, економічної співпраці та мобілізації фінансових ресурсів.

У контексті зростання глобальної нестабільності та невизначеності особлива увага приділятиметься підтримці "справедливого та сталого розвитку в країнах, що розвиваються, включаючи запобігання кризам і конфліктам та реагування на них залишатиметься пріоритетом"

Під час свого головування Данія тісно працюватиме з Високим представником із закордонних справ та політики безпеки над формуванням і реалізацією цих пріоритетів.

Криза довіри: європейські країни нарощують оборону, але хочуть уникнути залежності від США27.06.25, 22:58 • 8165 переглядiв

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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