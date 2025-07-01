Дания сменила Польшу на посту председателя Совета ЕС: поддержка Украины и укрепление безопасности Европы - ключевые приоритеты

С 1 июля по 31 декабря 2025 года Дания будет председательствовать в Совете Европейского Союза, уделяя основное внимание политической, военной и экономической поддержке Украины в условиях полномасштабной войны с россией. Об этом сообщает правительство Королевства Дания, передает УНН.

"Учитывая полномасштабное вторжение россии в Украину и изменения геополитического ландшафта, характеризующегося неопределенностью, глобальной стратегической конкуренцией, технологической гонкой и обострением конфликтов, Совет по иностранным делам будет работать над созданием более надежного и устойчивого ЕС, который возьмет на себя большую ответственность за собственную безопасность. Цель состоит в том, чтобы Европа была способна защищать себя к 2030 году. Это также станет значительным вкладом в евроатлантическую безопасность", - говорится в заявлении.

Также датское королевство отмечает, что необходимо укрепить европейскую оборонную промышленность.

Политическая, военная, экономическая и гражданская поддержка Украины, а также политика ЕС по сохранению давления на Россию, в том числе через санкции, должны продолжаться - заверило правительство страны.

Как отмечается в документе, Европейский Союз должен усиливать свое геополитическое влияние, ориентируясь на создание взаимовыгодных глобальных партнерств. Это предусматривает заключение соглашений в сферах торговой политики, экономического сотрудничества и мобилизации финансовых ресурсов.

В контексте роста глобальной нестабильности и неопределенности особое внимание будет уделяться поддержке "справедливого и устойчивого развития в развивающихся странах, включая предотвращение кризисов и конфликтов и реагирование на них останется приоритетом"

Во время своего председательства Дания будет тесно сотрудничать с Высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности над формированием и реализацией этих приоритетов.

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Напомним

С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию.