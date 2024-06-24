Зеленський провів нараду з військовими: найбільша увага зараз – Донеччині
Київ • УНН
Президент Зеленський провів зустріч з військовим керівництвом України, приділивши особливу увагу ситуації в Донецькій області, кадровим змінам, включаючи призначення нових командирів, і забезпеченню належного постачання військ.
У понеділок, 24 червня, президент України Володимир Зеленський провів нараді з військовим керівництвом. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, найбільше уваги сьогодні приділяється Донецькому напрямку.
Перше – нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно
Окрім того, на порядку денному були і кадрові питання. Зеленський заявив про заміну командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Його місце посяде бригадний генерал Андрій Гнатов.
Також сьогодні була доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет.
Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар – відповімо абсолютно справедливо
Доповнення
В понеділок, 24 червня, президент України Володимир Зеленський представив співробітникам Управління державної охорони нового очільника відомства – полковника Олексія Морозова.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора бригадному генералу Хмарі Євгенію та звання генерала полковника Килимнику Денису.