Зеленський провів нараду з військовими: найбільша увага зараз – Донеччині

У понеділок, 24 червня, президент України Володимир Зеленський провів нараді з військовим керівництвом. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

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За словами Зеленського, найбільше уваги сьогодні приділяється Донецькому напрямку.

Перше – нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно

Окрім того, на порядку денному були і кадрові питання. Зеленський заявив про заміну командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Його місце посяде бригадний генерал Андрій Гнатов.

Також сьогодні була доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет.

Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар – відповімо абсолютно справедливо