В понедельник, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел совещании с военным руководством. Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, больше всего внимания сегодня уделяется Донецкому направлению.

Первое-совещание с военными. С утра. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас-Донетчине. И снабжению нашим силам всего, что необходимо - рассказал глава государства.

Кроме того, на повестке дня были и кадровые вопросы. Зеленский заявил о замене командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его место займет бригадный генерал Андрей Игнатьевич.

Также сегодня был доклад и по Покровску-последствиям ударов российских ракет.

Десятки людей пострадали, и среди них-три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар – ответим абсолютно справедливо - заявил Зеленский.

Дополнение

В понедельник, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский представил сотрудникам Управления государственной охраны нового главы ведомства – полковника Алексея Морозова.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора бригадному генералу облаку Евгению и звание генерала полковника Килимнику Денису.