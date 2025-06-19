Україна шукає нові шляхи для запровадження санкцій проти рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо санкцій проти росії. Домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилити обмеження проти російського танкерного флоту.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти росії. Було домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилення санкцій на російський танкерний флот та нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити росії можливість затягувати війну.
Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.
Деталі
Провів нараду щодо санкційної політики та наших спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти росії. Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України
Він зазначив, що Україна також продовжує політику тиску на російський танкерний флот.
Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів
Також, за його словами, було розглянуто нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити росії можливість затягувати війну.
Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в росію для виробництва зброї. Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень. МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на росію та її спільників
Нагадаємо
Сенат Сполучених Штатів Америки відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти росії щонайменше до липня. Причиною стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.