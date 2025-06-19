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Україна шукає нові шляхи для запровадження санкцій проти рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо санкцій проти росії. Домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилити обмеження проти російського танкерного флоту.

Україна шукає нові шляхи для запровадження санкцій проти рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти росії. Було домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилення санкцій на російський танкерний флот та нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити росії можливість затягувати війну.

Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Деталі

Провів нараду щодо санкційної політики та наших спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти росії. Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України

- написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна також продовжує політику тиску на російський танкерний флот.

Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів

- додав Зеленський.

Також, за його словами, було розглянуто нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити росії можливість затягувати війну.

Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в росію для виробництва зброї. Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень. МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на росію та її спільників

- резюмував Президент. 

Нагадаємо

Сенат Сполучених Штатів Америки відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти росії щонайменше до липня. Причиною стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Ізраїль
Національний банк України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
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