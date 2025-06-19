Украина ищет новые пути для введения санкций против рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо санкцій проти росії. Домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилити обмеження проти російського танкерного флоту.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместным с партнерами санкционным и другим ограничительным мерам против россии. Было согласовано синхронизировать санкции Украины и партнеров, а также усиление санкций на российский танкерный флот и новые направления санкций для того, чтобы усложнить россии возможность затягивать войну.
Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Провел совещание по санкционной политике и нашим совместным с партнерами санкционным и другим ограничительным мерам против россии. Согласовали конкретные решения. Первое – на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.
Он отметил, что Украина также продолжает политику давления на российский танкерный флот.
Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.
Также, по его словам, были рассмотрены новые направления санкций для того, чтобы усложнить россии возможность затягивать войну.
В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставки компонентов и оборудования в россию для производства оружия. Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений. МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на россию и ее пособников.
Напомним
Сенат Соединенных Штатов Америки откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против россии по меньшей мере до июля. Причиной стало обострение конфликта между Ираном и Израилем, который в настоящее время является приоритетом для Вашингтона.