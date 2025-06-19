Украина ищет новые пути для введения санкций против рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместным с партнерами санкционным и другим ограничительным мерам против россии. Было согласовано синхронизировать санкции Украины и партнеров, а также усиление санкций на российский танкерный флот и новые направления санкций для того, чтобы усложнить россии возможность затягивать войну.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Провел совещание по санкционной политике и нашим совместным с партнерами санкционным и другим ограничительным мерам против россии. Согласовали конкретные решения. Первое – на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины. - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина также продолжает политику давления на российский танкерный флот.

Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов. - добавил Зеленский.

Также, по его словам, были рассмотрены новые направления санкций для того, чтобы усложнить россии возможность затягивать войну.

В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставки компонентов и оборудования в россию для производства оружия. Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений. МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на россию и ее пособников. - резюмировал Президент.

Напомним

Сенат Соединенных Штатов Америки откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против россии по меньшей мере до июля. Причиной стало обострение конфликта между Ираном и Израилем, который в настоящее время является приоритетом для Вашингтона.