Зеленський про кадрові призначення в уряді: "Розраховую на підтримку Верховної Ради"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Верховної Ради в питанні призначення нового уряду. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі США, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально. Шмигаль знає всі виклики сфери оборони. Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією. Розраховую на підтримку Верховною Радою України також інших кадрових кроків. Завтра будуть представлені відповідні пріоритети - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що готуються зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України.

Сьогодні було багато нарад, багато зустрічей – кадрових, багато зустрічей підготовчих – і на цей тиждень, і вже наступний тиждень також. Будуть вагомі рішення й у сфері внутрішньої політики, і, звісно, у сфері оборони, зокрема щодо нашої протиповітряної оборони - додав глава держави.

Нагадаємо

Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який сьогодні був звільнений з посади Верховною Радою, очолить Міністерство оборони замість Рустема Умєрова. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості об’єднають з Міноборони, а його очільник Герман Сметанін очолить "Укроборонпром", яке вже очолював протягом року.