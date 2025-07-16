Зеленский о кадровых назначениях в правительстве: «Рассчитываю на поддержку Верховной Рады»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Рады в вопросе назначения нового правительства. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас, когда нужно сконцентрировать все государственные ресурсы ради задач нашей обороны и в условиях новых отношений с США, с другими партнерами, в новой правительственной конфигурации профессионализм каждого должен сработать максимально. Шмыгаль знает все вызовы сферы обороны. Рустем Умеров будет помогать, в частности, на международном треке – всеми договоренностями, а также необходимой координацией. Рассчитываю на поддержку Верховной Радой Украины также других кадровых шагов. Завтра будут представлены соответствующие приоритеты - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что готовятся изменения на некоторых дипломатических направлениях – в посольствах Украины.

Сегодня было много совещаний, много встреч – кадровых, много встреч подготовительных – и на эту неделю, и уже следующую неделю также. Будут весомые решения и в сфере внутренней политики, и, конечно, в сфере обороны, в частности относительно нашей противовоздушной обороны - добавил глава государства.

Напомним

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, который сегодня был уволен с должности Верховной Радой, возглавит Министерство обороны вместо Рустема Умерова. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объединят с Минобороны, а его глава Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", которое уже возглавлял в течение года.