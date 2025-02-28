Зеленський дякує європейським лідерам за слова підтримки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення підтримки від європейських лідерів. Він висловив вдячність за підтримку через соціальну мережу Х.
Президент України Володимир Зеленський дякує європейським лідерам за слова підтримки. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Дякую вам за підтримку", - відповідає президент на повідомлення підтримки від європейських лідерів.
Доповнення
Європейські лідери висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та Україні після перепалки з президентом США Дональдом Трампом
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".