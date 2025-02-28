Зеленский благодарит европейских лидеров за слова поддержки
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения поддержки от европейских лидеров. Он выразил благодарность за поддержку через социальную сеть Х.
Президент Украины Владимир Зеленский благодарит европейских лидеров за слова поддержки. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Спасибо вам за поддержку", - отвечает президент на сообщение поддержки от европейских лидеров.
Дополнение
Европейские лидеры выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине после перепалки с президентом США Дональдом Трампом
Напомним
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".