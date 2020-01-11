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Зеленський зробить відеозвернення до українців щодо ситуації зі збитим літаком МАУ в Ірані

Зеленський зробить відеозвернення до українців щодо ситуації зі збитим літаком МАУ в Ірані

Київ • УНН

 • 13470 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У суботу, 11 січня, Президент України Володимир Зеленський звернеться до українців щодо ситуації зі збитим літаком МАУ в Тегерані. Про це Офіс президента повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.

"У суботу, 11 січня, Президент України Володимир Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані. Відеозвернення відбудеться після консультацій Глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка запланована на 17:00 у субботу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

Раніше Іран заявив, що розслідування авіакатастрофи літака МАУ може тривати роками. Нагадаємо, Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Також Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.

Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомлялося раніше в УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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