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Зеленський закликав головного лісівника Житомирщини звільнитися

Зеленський закликав головного лісівника Житомирщини звільнитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область закликав начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського піти у відставку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби, оприлюдненому на сайті Президента, передає УНН.

Так, Глава держави зазначив, що Курінський працює на посаді вже п’ять років.

"Саме п’ять років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете самі звільнитися?" – сказав Президент, говорячи про незаконний видобуток бурштину в області.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область доручив звільнити дев’ять керівників райвідділів та трьох голів СБУ в Рівненській, Волинській, Житомирській областях.

Також Зеленський доручив звільнити керівника поліції Житомирської області та очільників райвідділів поліції, а також голову СБУ в області. 

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