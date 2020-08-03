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Зеленський вимагає від Кабміну чіткої комунікації щодо карантину та програм подолання бідності

Зеленський вимагає від Кабміну чіткої комунікації щодо карантину та програм подолання бідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду щодо умов адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні. Про це Глава держави сказав під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу у відповідь на інформацію уряду щодо епідемічної ситуації в Україні, повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.

"За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тисяч населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а у Києві, на Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині та Буковині – понад 40%. Володимир Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Глава держави затребував інформацію від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо тих економічних заходів, які спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації. У відповідь міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тисяч громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які перебувають у вимушених тимчасових відпустках і через це втратили оплату праці. Уряд також максимально спростив виплати з безробіття, що допомагає отримати їх 510 тисячам українців. Окремо міністр наголосив на запуску програми кредитування "5-7-9%" та компенсації податкових ставок аграріям.

У відповідь Президент зауважив, що він сумнівається в тому, що ці програми предметно допомагають великій кількості українців.

"Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратив роботу, пішов у вимушену відпустку. В цілому люди сьогодні отримують значно менше. Держава повинна давати або можливості робити щось самому, або забезпечувати місцем роботи. Настав той момент життя, коли треба створювати величезну кількість робочих місць. І перезапуск державних підприємств, промисловості має відіграти в цьому стратегічну роль", – сказав Володимир Зеленський.

Денис Шмигаль додав, що нині уряд витрачає мільярди на підтримку бізнесу, зберіг сотні тисяч робочих місць і працевлаштував 240 тисяч людей.

Зазначається, що Президент також порушив питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські науковці мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування тощо, щоб стратегічно наша держава мала можливості для створення ліків і вакцин у майбутньому в Україні.

Як повідомлялося раніше в УНН, "червона зона": як у Тернополі та Луцьку виступають проти посилення карантину.

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