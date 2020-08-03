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Зеленский требует от Кабмина четкой коммуникации касательно карантина и программ преодоления бедности

Киев  •  УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня. Об этом Глава государства сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине, сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Буковине - до более 40%. Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как будет происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", - говорится в сообщении.

Кроме того, Глава государства потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в отношении тех экономических мер, направленных на помощь украинцам для защиты от негативного воздействия эпидситуации. В ответ министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты для 358 тысяч граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, находящихся в вынужденных временных отпусках и поэтому потеряли оплату труда. Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тысячам украинцам. Отдельно министр отметил запуск программы кредитования "5-7-9%" и компенсации налоговых ставок аграриям.

В ответ Президент отметил, что он сомневается в том, что эти программы предметно помогают большому количеству украинцев.

"Это красиво звучит. Но многие пострадали, потерял работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать место работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должны сыграть в этом стратегическую роль", - сказал Владимир Зеленский.

Денис Шмыгаль добавил, что сейчас правительство тратит миллиарды на поддержку бизнеса, сохранило сотни тысяч рабочих мест и трудоустроило 240 тысяч человек.

Отмечается, что Президент также поднял вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование и т.д., чтобы стратегически наше государство имело возможности для создания лекарств и вакцин в будущем в Украине.

Как сообщалось ранее в УНН, "красная зона": как в Тернополе и Луцке выступают против усиления карантина.

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