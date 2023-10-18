Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з Президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Про це повідомили в офісі глави української держави, передає УНН.
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«Ми констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки», — йдеться у повідомленні.
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Зеленський запросив Південноафриканську республіку до участу в другому саміті гуманітарної продовольчої програми GrainFromUkraine.
«Дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу Миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо Формули.
Не менш важливо й те, що взаємини відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні», — додав президент України .
Також посадовці обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливість евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.
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