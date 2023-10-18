Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР

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«Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Детали

Зеленский пригласил Южноафриканскую республику к участию во втором саммите гуманитарной продовольственной программы GrainFromUkraine.

«Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу Мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по Формуле.

Не менее важно и то, что взаимоотношения ощутимо наращиваются, прежде всего на самом высоком уровне», — добавил президент Украины.

Также чиновники обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможность эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.

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