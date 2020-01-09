Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Швеції: обговорили катастрофу в Ірані

Швеція також є постраждалою стороною авіакатастрофи, яка сталась поблизу Тегерана у середу, 8 січня. В результаті катастрофи загинули 10 громадян Королівства. За інформацію пресслужби, глава Української держави висловив співчуття й переказав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

"Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію. Він нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав Президент України та запросив Швецію долучитися до розслідування.

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Зі свого боку Стефан Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

Зазначається, що під час розмови було відзначено важливість дзвінка міністрів закордонних справ України та Швеції напередодні, які обговорювали співпрацю у розслідуванні авіакатастрофи.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.