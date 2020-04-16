Зеленський про обмін: якщо завтра буде ще дві людини - будемо дві людини повертати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Наразі завершився третій етап взаємного звільнення утримуваних осіб у межах формату “всіх на всіх”. Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Саме українська сторона наполягала на звільненні утримуваних навіть в умовах карантину, і якщо буде потрібно, забиратимуть хоч по двоє, хоч по сто. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.
“Перший етап був, коли повернули 35 людей: політв’язнів і наших моряків. Це була перша частина. Другий обмін був після домовленостей "Нормандської четвірки“ — було звільнено 76 людей. Зараз ми повертаємо 20 людей”, — повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що українська сторона наполягала на тому, щоб провести звільнення якнайшвидше, не чекаючи завершення карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.
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“Ми можемо чекати закінчення карантину й потім робити більший обмін, але наша сторона тиснула, що не треба нічого чекати. Нам підтвердили 20 людей — давайте повертати 20 людей. Якщо завтра буде ще дві людини — будемо дві людини повертати, післязавтра буде 100 — повертатимемо 100”, — сказав Зеленський.
Повідомляється, переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії що тривають.
Нагадаємо, Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО.
Як повідомлялося, процес обміну завершено у другій локації біля Щастя.