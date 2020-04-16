Зеленський про обмін: якщо завтра буде ще дві людини - будемо дві людини повертати

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Наразі завершився третій етап взаємного звільнення утримуваних осіб у межах формату “всіх на всіх”. Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Саме українська сторона наполягала на звільненні утримуваних навіть в умовах карантину, і якщо буде потрібно, забиратимуть хоч по двоє, хоч по сто. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.