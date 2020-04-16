Зеленский об обмене: если завтра будет еще два человека - будем два человека возвращать

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сейчас завершился третий этап взаимного освобождения удерживаемых лиц в рамках формата "всех на всех". Украина вернула 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях Донбасса. Именно украинская сторона настаивала на освобождении удерживаемых даже в условиях карантина, и если потребуется, будут забирать хоть по два, хоть по сто. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.