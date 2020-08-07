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Зеленський попросив Путіна звільнити політв’язня Сулейманова

Зеленський попросив Путіна звільнити політв’язня Сулейманова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив Президента РФ Володимира Путіна звільнити політв’язня Руслана Сулейманова, у якого у Криму помер трирічний син. Про це заявив у відеозверненні глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

"Піднімалося питання батька хлопчика, якого знайшли мертвим у Криму. Президент звернувся (до Путіна - ред.) з проханням розглянути це питання і звільнити батька, тому що така трагедія трапилася, і, по-перше, він незаконно утримується", - зазначив Єрмак.

Як повідомляв УНН раніше, в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов. За кілька днів його тіло знайшли у вигрібній ямі. Пізніше встановили, що причиною смерті стало утоплення.

Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та Президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення 22 кримських татар.

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