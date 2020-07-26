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У так званому СК РФ "по Криму" назвали причини смерті 3-річного сина політв'язня

У так званому СК РФ "по Криму" назвали причини смерті 3-річного сина політв'язня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Причиною смерті трирічного хлопчика з села Строганівка Сімферопольського району, який зник кілька днів тому, стало утоплення. Про це повідомляється на сайті так званого “Головного слідчого управління СК Росії по Криму і Севастополю”, що діє на території окупованої АР Крим, пише УНН.

“У районі події співробітниками Головного слідчого управління оперативно організовано та проведено широкомасштабні пошукові заходи спільно з іншими правоохоронними органами, Міністерством надзвичайних подій, волонтерами пошуково-рятувального загону „Ліза Алерт“, в тому числі добровольцями з числа цивільного населення, із залученням криміналістичної та іншої спеціальної техніки. Для пошуків дитини були залучені значні ресурси більше 3 тис. осіб і 88 одиниць спецтехніки”, — повідомили в СК.

Російські слідчі також заявили, що: “Сьогодні, в результаті проведеної пошукової операції тіло дитини виявлено у вигрібній ямі, розташованій в безпосередній близькості від входу в будинок, де він проживав з сім’єю. В даний час судовими медиками встановлено причину смерті хлопчика — утоплення. Ознак кримінальної смерті не виявлено”.

Час настання смерті відповідає часу його безвісного зникнення.

В рамках розслідування кримінальної справи слідчим належить встановити всі причини і умови, що сприяли тому, що сталося, а також дати відповідну правову оцінку всім обставинам трагедії. Розслідування кримінальної справи триває, і знаходиться на контролі керівництва Головного слідчого управління.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв’язня.

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