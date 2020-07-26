В так называемом СК РФ "по Крыму" назвали причины смерти 3-летнего сына политзаключенного
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Причиной смерти трехлетнего мальчика из села Строгановка Симферопольского района, пропавшего несколько дней назад, стало утопление. Об этом сообщается на сайте так называемого “Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю”, действующего на территории оккупированной АР Крым, пишет УНН.
“В районе происшествия сотрудниками Главного следственного управления оперативно организованы и проведены широкомасштабные поисковые мероприятия совместно с иными правоохранительными органами, Министерством чрезвычайных происшествий, волонтерами поисково-спасательного отряда „Лиза Алерт“, в том числе добровольцами из числа гражданского населения, с привлечением криминалистической и иной специальной техники. Для поисков ребенка были привлечены значительные ресурсу более 3 тыс. человек и 88 единиц спецтехники”, — сообщили в СК.
Российские следователи также заявили, что: “Сегодня, в результате проведенной поисковой операции тело ребенка обнаружено в выгребной яме, расположенной в непосредственной близости от входа в дом, где проживал с семьей. В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика — утопление. Признаков криминальной смерти не обнаружено”.
Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения.
В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем обстоятельствам трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, и находится на контроле руководства Главного следственного управления.
Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного.