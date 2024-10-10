Здійснив крадіжку в пункті обміну валют, а потім вчинив наругу над прапором України: в Одесі затримали 23-річного чоловіка
Київ • УНН
23-річний одесит підпалив державні прапори та вкрав планшет з пункту обміну валют. Йому загрожує до 8 років ув'язнення за наругу над держсимволами та крадіжку в умовах воєнного стану.
В Одесі поліцейські затримали 23-річного молодика, який вчинив наругу над Державним Прапором України та крадіжку в пункті обміну валют, передає УНН.
За даними правоохоронців, вчора приблизно опівночі на Європейській площі незнайомець підпалював синьо-жовті прапорці та висловлював незрозумілі вислови біля великого стяга.
Під час огляду місця події поліцейські вилучили понад 50 фрагментів прапорців з термічними пошкодженнями. Зловмисника доставили до територіального підрозділу поліції для встановлення його особи та всіх обставин скоєного. Правопорушником виявився 23-річний житель Одеси. Зі слів останнього, він підпалив прапорці у пам’ять про полеглих захисників, бо в такий спосіб молився за мир в Україні.
Раніше молодик вже притягувався до адміністративної відповідальності за куріння тютюнових виробів та розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях. А також порушував комендантську годину, за що законодавством досі не передбачена відповідальність.
Крім цього, поліцейські встановили, що цей же молодик причетний до крадіжки в обмінному пункті на вулиці Рішельєвській, про яку вчора вдень повідомили співробітники установи. Перебуваючи в приміщенні обмінника, юнак помітив на стіні планшетний пристрій для самостійного підрахунку клієнтами обмінної суми, зірвав його і втік. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження викраденого майна.
Дії зловмисника кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами);
- ч. 4 ст. 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану).
Фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Згідно із чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.
В рамках розпочатих проваджень буде призначено ряд експертиз, зокрема і щодо встановлення осудності правопорушника.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.