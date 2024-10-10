Совершил кражу в пункте обмена валют, а затем надругался над флагом Украины: в Одессе задержали 23-летнего мужчину
Киев • УНН
23-летний одессит поджег государственные флаги и украл планшет из пункта обмена валют. Ему грозит до 8 лет заключения за надругательство над госсимволами и кражу в условиях военного положения.
В Одессе полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который совершил надругательство над Государственным Флагом Украины и кражу в пункте обмена валют, передает УНН.
По данным правоохранителей, вчера примерно в полночь на Европейской площади незнакомец поджигал сине-желтые флажки и высказывал непонятные высказывания возле большого флага.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли более 50 фрагментов флажков с термическими повреждениями. Злоумышленника доставили в территориальное подразделение полиции для установления его личности и всех обстоятельств содеянного. Правонарушителем оказался 23-летний житель Одессы. По словам последнего, он поджег флажки в память о павших защитниках, потому что таким образом молился за мир в Украине.
Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за курение табачных изделий и распитие алкогольных напитков в запрещенных местах. А также нарушал комендантский час, за что законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность.
Кроме этого, полицейские установили, что этот же молодой человек причастен к краже в обменном пункте на улице Ришельевской, о которой вчера днем сообщили сотрудники учреждения. Находясь в помещении обменника, юноша заметил на стене планшетное устройство для самостоятельного подсчета клиентами обменной суммы, сорвал его и убежал. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.
Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами);
- ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения).
Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.
В рамках начатых производств будет назначен ряд экспертиз, в том числе и по установлению вменяемости правонарушителя.
Следствие продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.