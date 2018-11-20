Збитого контрабандистами прикордонника нагородять посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив представити до державної нагороди прикордонника Вадима Березенського, який героїчно загинув на ділянці українсько-румунського кордону 20 листопада 2018 року. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Декілька днів вся країна була вражена тим, як, внаслідок злочинних дій на кордоні, під час виконання службових завдань героїчно загинув начальник відділу прикордонної служби „Ділове“ Мукачівського прикордонного загону майор Вадим Березенський. Трагічно обірвалося життя молодого офіцера, сина та батька двох маленьких дітей”, — сказав Петро Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У боях за Україну загинуло 70 прикордонників - Порошенко
Президент дав доручення Голові Державної прикордонної служби України генерал-полковнику Петру Цигикалу “негайно представити до державної нагороди, вирішити питання забезпечення родини квартирою, забезпечити матеріальною підтримкою” і доповісти йому в найкоротші терміни.
“Ще я особисто подбаю, щоб вбивця офіцера-прикордонника, його поплічники отримали по заслузі, „по повній“. Будуть нести відповідальність за той злочин, який вони скоїли”, — додав Президент.
Присутні вшанували пам’ять майора Вадима Березенського та всіх героїв-прикордонників, які загинули під час виконання свого обов’язку, хвилиною мовчання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У боях на сході України взяли участь майже 20 тисяч прикордонників - Цигикал
Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.
Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.
17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми. 19 листопада начальника відділу прикордонної служби “Ділове” Мукачівського прикордонного загону майор Вадима Березенський поховали.
Зловмисника затримали. Контрабандист, 34-річний житель Рахова, підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби. Йому оголошено підозру к скоєнні злочину, передбаченого ст.348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Суд взяв затриманого під варту. Йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.