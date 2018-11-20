Сбитого контрабандистами пограничника наградят посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил представить к государственной награде пограничника Вадима Березенского, который героически погиб на участке украинско-румынской границы 20 ноября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Несколько дней вся страна была поражена тем, как, в результате преступных действий на границе, во время выполнения служебных задач героически погиб начальник отдела пограничной службы ”Деловое“ Мукачевского пограничного отряда майор Вадим Березенский. Трагически оборвалась жизнь молодого офицера, сына и отца двух маленьких детей”, - сказал Петр Порошенко.
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Президент дал поручение Председателю Государственной пограничной службы Украины генерал-полковнику Петру Цигикалу “немедленно представить к государственной награде, решить вопрос обеспечения семьи квартирой, обеспечить материальной поддержкой” и доложить ему в кратчайшие сроки.
“Еще лично позабочусь, чтобы убийца офицера-пограничника, его соратники получили по заслугам, ”по полной“. Будут нести ответственность за то преступление, которое они совершили”, - добавил Президент.
Присутствующие почтили память майора Вадима Березенского и всех героев-пограничников, погибших при исполнении своего долга, минутой молчания.
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Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.
Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы. 19 ноября начальника отдела пограничной службы “Деловое” Мукачевского пограничного отряда майора Вадима Березенского похоронили.
Злоумышленника задержали. Контрабандист, 34-летний житель Рахова, подозревается в наезде на работника пограничной службы. Ему объявлено подозрение к совершении преступления, предусмотренного ст.348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд взял задержанного под стражу. Ему угрожает от 9 до 15 лет лишения свободы.