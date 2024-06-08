Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024
Київ • УНН
Польща обіграла Україну з рахунком 3: 1 у товариському матчі перед Євро-2024 у Варшаві.
У п’ятницю, 7 червня, збірна України з футболу провела другий товариський поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Команда Сергія Реброва зустрілась зі збірною Польщі. Польща обіграла Україну у товариському матчі з рахунком 3:1. Матч пройшов у Варшаві на Національному стадіоні, передає УНН.
Деталі
Ребров повністю змінив стартовий склад України у порівнянні з поєдинком проти Німеччини, що пройшов 3 червня. Натомість у поляків в запасі залишились досвідчені Роберт Левандовські та Войцех Щенсний.
Україна пропустила вже на 11-й хвилині. Хаосом у штрафному майданчику синьо-жовтих після подачі з кутового скористався захисник Себастьян Валукєвич.
Ще через п’ять хвилин хавбек Пйотр Зелінські подвоїв перевагу господарів, несподівано для Георгія Бущана закрутивши м’яч у дальній кут.
На 30-й хвилині Тарас Романчук точно пробив головою після подачі з кутового та зробив рахунок розгромним.
Наприкінці першого тайму Україна скоротила відставання: Артем Довбик відправив м’яч під штангу після передачі від Георгія Судакова.
У другому таймі глядачі не побачили голів. Наприкінці матчу Україна організувала натиск на ворота поляків та створила кілька гольових моментів, однак забити не зуміла.
У підсумку Польща обіграла Україну у товариському матчі з рахунком 3:1.
В рамках підготовки до чемпіонату Європи головна команда країни проведе ще один товариський матч: 11 червня заплановано спаринг з Молдовою.
Чоловіча збірна України з футболу нічиєю розпочала підготовку до Євро-202404.06.24, 00:41 • 32019 переглядiв