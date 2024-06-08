Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу провела второй товарищеский поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Команда Сергея Реброва встретилась со сборной Польши. Польша обыграла Украину в товарищеском матче со счетом 3:1. Матч прошел в Варшаве на Национальном стадионе, передает УНН.

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Ребров полностью изменил стартовый состав Украины по сравнению с поединком против Германии, прошедшим 3 июня. Зато у поляков в запасе остались опытные Роберт Левандовски и Войцех Щенсный.

Украина пропустила уже на 11-й минуте. Хаосом в штрафной сине-желтых после подачи с углового воспользовался защитник Себастьян Валукевич.

Еще через пять минут хавбек Петр Зелинские удвоил преимущество хозяев, неожиданно для Георгия Бущана закрутив мяч в дальний угол.

На 30-й минуте Тарас Романчук точно пробил головой после подачи с углового и сделал счет разгромным.

В конце первого тайма Украина сократила отставание: Артем Довбик отправил мяч под штангу после передачи от Георгия Судакова.

Во втором тайме зрители не увидели голов. В конце матча Украина организовала натиск на ворота поляков и создала несколько главных моментов, однако забить не сумела.

В итоге Польша обыграла Украину в товарищеском матче со счетом 3:1.

В рамках подготовки к чемпионату Европы главная команда страны проведет еще один товарищеский матч: 11 июня запланирован спарринг с Молдовой.

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