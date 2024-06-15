Збірна Швейцарії розгромила Угорщину на груповому етапі Євро-2024
Київ • УНН
Швейцарія впевнено перемогла Угорщину з рахунком 3:1 на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року, голи забили Дуа, Ебішер та Емболо.
У суботу, 15 червня, збірна Швейцарії впевнено переграла національну команду Угорщини на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року. Про це пише УНН з посиланням на результати матчу
Деталі
Поєдинок завершився впевненою перемогою швейцарців з рахунком 3:1. Наразі Швейцарія посідає друге місце в групі А, набравши три очки, Угорщина - третя.
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Доповнення
Голи: Ворго, 66 — Дуа, 13, Ебішер, 45, Емболо, 90+3
Угорщина: Гулачі — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фіоло, А. Надь (Кляйнхайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардаї, 79) — Шолої, Собослаї — Ворга.
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканжи, Родрігес — Відмер (Стергіу, 68), Джака, Фройлер (Сьєрро, 85), Ндойє (Рідер, 86) — Ебішер, Варгас (Емболо, 74) — Дуа (Амдуні, 68).
Попередження: Солої, Фіоло — Відмер, Фройлер.
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