В субботу, 15 июня, сборная Швейцарии уверенно переиграла национальную команду Венгрии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на результаты матча

Детали

Поединок завершился уверенной победой швейцарцев со счетом 3:1. Сейчас Швейцария занимает второе место в группе А, набрав три очка, Венгрия - третья.

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Дополнение

Голы: Ворго, 66 - Дуа, 13, Эбишер, 45, Эмболо, 90+3

Венгрия: Гулачи - Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солои (Адам, 80) - Фиоло, А. Надь (Кляйнхайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардаи, 79) - Шолои, Собослаи - Ворга.

Швейцария: Зоммер - Шер, Аканжи, Родригес - Видмер (Стергиу, 68), Джака, Фройлер (Сьерро, 85), Ндойе (Ридер, 86) - Эбишер, Варгас (Эмболо, 74) - Дуа (Амдуни, 68) - Дуа (Амдуни, 68).

Предупреждения: Солои, Фиоло - Видмер, Фройлер.

Напомним

Сборная Украины по футболу разгромила Молдову со счетом 4:0 в своем последнем товарищеском матче перед Евро-2024.